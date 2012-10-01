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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Кастро 49
1:0
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Примера, 6 тур
Примера,
6 тур
Испания
1 окт. 2012, 22:30 МСК
1.10.2012, 22:30 МСК
понедельник
Хосе Луис Парадас Ромеро
Хосе Луис Парадас Ромеро
Главный Судья
Составы
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Торрес
Мигель Торрес
90
0
Абрахам
Давид Абрахам
90
0
Рафа
Рафа
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Лафита
Анхель Лафита
84
0
Кастро
Диего Кастро
49'
49'
90
0
Ласен
Мехди Ласен
37
0
Торрес
Хавьер Торрес
90
0
Баррада
Абделазиз Баррада
90
0
Васкес
Альваро Васкес
58
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Мане
Мане
0
Родригес
Хуан Родригес
0
Гавилан
Хайме Гавилан
0
Леон
Педро Леон
0
Колунга
Адриан Колунга
0
Алькасер
Пако Алькасер
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Лопес
Антонио Лопес
90
0
Жеромел
Педру Жеромел
90
0
Наварро
Химо Наварро
90
0
Консейсао
Андерсон Консейсао
90
0
Пина
Томас Пина
71
0
Перейра
Мишель Перейра
22
0
Виктор
Жоао Виктор
90
0
Касадесус
Виктор Касадесус
90
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
90
0
Хемед
Томер Хемед
53
Запасные
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
0
Кевин
Кевин
0
Бигас
Педро Бигас
0
Марти
Хосе Луис Марти
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
0
Арисменди
Хавьер Арисменди