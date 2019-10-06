Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Будимир 37
Севилья 73
2:0
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Примера, 8 тур

Примера,

8 тур

Испания
6 окт. 2019, 13:00 МСК
6.10.2019, 13:00 МСК
воскресенье
Составы
Мальорка
мин
1
Рейна
Маноло Рейна
90
21
Райо
Антонио Райо
90
2
Састре
Жоан Састре
90
24
Вальент
Мартин Вальент
90
15
Гамес
Фран Гамес
90
8
Севилья
Сальвадор Севилья
73'
73'
90
12
Баба
Иддрису Баба
90
14
Родригес
Дани Родригес
90
23
Фебас
Алейш Фебас
90
11
Лаго Жуниор
Лаго Жуниор
90
22
Будимир
Анте Будимир
37'
37'
90
Запасные
13
Фабри
Фабри
3
Лумор
Лумор
5
Кампос
Хиско Кампос
9
Абдон
Абдон
26
Кубо
Такефуса Кубо
6
Педраса
Марк Педраса
17
Трайковски
Александар Трайковски
Эспаньол
мин
13
Лопес
Диего Лопес
90
18
Корчиа
Себастьен Корчиа
90
6
Лопес
Льюис Лопес
90
3
Педроса
Адрия Педроса
90
23
Гранеро
Эстебан Гранеро
90
4
Санчес
Виктор Санчес
90
15
Лопес
Давид Лопес
90
21
Рока
Марк Рока
90
22
Варгас
Матиас Варгас
90
Запасные
1
Прието
Андрес Прието
5
Налдо
Налдо
10
Дардер
Серхи Дардер
14
Мелендо
Оскар Мелендо
19
Пьятти
Пабло Пьятти