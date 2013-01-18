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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Симау 16
Верду 68
Баэна 83
3:2
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Дос Сантос 35
Хави Маркес 42
Примера, 20 тур
Примера,
20 тур
Испания
18 янв. 2013, 22:59 МСК
18.01.2013, 22:59 МСК
пятница
Карлос Клос Гомес
Карлос Клос Гомес
Главный Судья
Составы
Эспаньол
мин
0
Касилья
Кико Касилья
90
0
Капдевила
Хоан Капдевила
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Форлин
Хуан Форлин
90
0
Симау
Симау
16'
16'
90
0
Баэна
Рауль Баэна
83'
83'
90
0
Лопес
Хави Лопес
90
0
Верду
Хоан Верду
68'
68'
85
0
Гарсия
Серхио Гарсия
90
0
Фонте
Руи Фонте
46
Запасные
0
Парреньо
Херман Парреньо
0
Матьони
Фелипе Матьони
0
Альварес
Виктор Альварес
0
Петров
Мартин Петров
0
Техера
Серхио Техера
0
Кристиан
Кристиан
0
Лонго
Самуэле Лонго
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
62
0
Кевин
Кевин
72
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
0
Жеромел
Педру Жеромел
90
0
Луна
Антонио Луна
90
0
Хави Маркес
Хави Маркес
42'
42'
79
0
Пина
Томас Пина
90
0
Перейра
Мишель Перейра
90
0
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
35'
35'
90
0
Касадесус
Виктор Касадесус
90
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
90
Запасные
0
Миньо
Рубен Миньо
0
Фонтас
Андреу Фонтас
0
Наварро
Химо Наварро
0
Консейсао
Андерсон Консейсао
0
Марти
Хосе Луис Марти
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
0
Хемед
Томер Хемед