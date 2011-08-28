Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Де Гузман 62
1:0
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Примера, 2 тур

Примера,

2 тур

Испания
28 авг. 2011, 19:00 МСК
28.08.2011, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Касерес
Пабло Касерес
90
0
Рамис
Иван Рамис
90
0
Зуиверлон
Джанни Зуиверлон
90
0
Чико
Чико
90
0
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
62'
62'
90
0
Марти
Хосе Луис Марти
90
0
Техера
Серхио Техера
67
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
69
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
90
0
Хемед
Томер Хемед
77
Запасные
0
Креспи
Марти Креспи
0
Сендрос
Пабло Сендрос
0
Кевин
Кевин
0
Кастро
Гонсало Кастро
0
Пина
Томас Пина
0
Касадесус
Виктор Касадесус
Эспаньол
мин
0
Альварес
Кристиан Альварес
90
0
Вила
Дидач Вила
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Амат
Жорди Амат
90
0
Хави Маркес
Хави Маркес
74
0
Баэна
Рауль Баэна
90
0
Лопес
Хави Лопес
90
0
Верду
Хоан Верду
90
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
58
0
Фонте
Руи Фонте
90
0
Васкес
Альваро Васкес
74
Запасные
0
Камени
Идрисс Камени
0
Форлин
Хуан Форлин
0
Галан
Эрнесто Галан
0
Альбин
Хуан Анхель Альбин
0
Гарсия
Серхио Гарсия
0
Тьеви
Тьеви