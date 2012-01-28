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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Вайсс 18
1:0
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Примера, 21 тур
Примера,
21 тур
Испания
28 янв. 2012, 20:00 МСК
28.01.2012, 20:00 МСК
суббота
Составы
Эспаньол
мин
0
Касилья
Кико Касилья
90
0
Вила
Дидач Вила
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Форлин
Хуан Форлин
61
0
Родригес
Рауль Родригес
90
0
Галан
Эрнесто Галан
90
0
Ромарик
Ромарик
85
0
Вайсс
Владимир Вайсс
18'
18'
90
0
Баэна
Рауль Баэна
90
0
Верду
Хоан Верду
90
0
Фонте
Руи Фонте
56
Запасные
0
Амат
Жорди Амат
0
Альбин
Хуан Анхель Альбин
0
Лопес
Хави Лопес
0
Азрак
Махамат Азрак
0
Кристиан
Кристиан
0
Гомес
Кристиан Гомес
0
Тьеви
Тьеви
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Касерес
Пабло Касерес
90
0
Рамис
Иван Рамис
90
0
Чико
Чико
90
0
Сендрос
Пабло Сендрос
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Марти
Хосе Луис Марти
90
0
Перейра
Мишель Перейра
46
0
Виктор
Жоао Виктор
46
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
49
0
Касадесус
Виктор Касадесус
90
Запасные
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
0
Бигас
Педро Бигас
0
Пина
Томас Пина
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
0
Огунжими
Марвин Огунжими
0
Хемед
Томер Хемед