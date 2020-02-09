Матч завершен
Эспаньол
Барселона
де Томас 58
1:0
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Примера, 23 тур

Примера,

23 тур

Испания
9 февр. 2020, 14:00 МСК
9.02.2020, 14:00 МСК
воскресенье
Составы
Эспаньол
мин
13
Лопес
Диего Лопес
90
17
Вила
Дидач Вила
90
18
Кабрера
Леандро Кабрера
90
20
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
16
Лопес
Хави Лопес
90
15
Лопес
Давид Лопес
72
10
Дардер
Серхи Дардер
85
21
Рока
Марк Рока
90
23
Эмбарба
Адриан Эмбарба
90
11
де Томас
Рауль де Томас
58'
58'
90
12
Кальери
Хонатан Кальери
65
Запасные
1
Прието
Андрес Прието
24
Калеро
Фернандо Калеро
34
Гомес
Виктор Гомес
4
Санчес
Виктор Санчес
7
Лей
Ву Лей
14
Мелендо
Оскар Мелендо
22
Варгас
Матиас Варгас
Мальорка
мин
1
Рейна
Маноло Рейна
90
21
Райо
Антонио Райо
90
3
Лумор
Лумор
90
24
Вальент
Мартин Вальент
90
8
Севилья
Сальвадор Севилья
65
12
Баба
Иддрису Баба
90
14
Родригес
Дани Родригес
90
23
Фебас
Алейш Фебас
72
11
Лаго Жуниор
Лаго Жуниор
80
22
Будимир
Анте Будимир
90
7
Посо
Алехандро Посо
90
Запасные
13
Фабри
Фабри
18
Кутрис
Леонардо Кутрис
20
Седлар
Александар Седлар
5
Кампос
Хиско Кампос
9
Абдон
Абдон
26
Кубо
Такефуса Кубо
29
Эрнандес
Кучо Эрнандес