Майнц - Хоффенхайм: 20 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Майнц
Майнц
Латца 5
Муто 16
2:3

Майнц - Хоффенхайм: 20 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Амири 23
Вагнер 45
Ут 90
Бундеслига, 5 тур

Бундеслига,

Германия
20 сент. 2017, 21:30 МСК
20.09.2017, 21:30 МСК
среда
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События

Матч окончен 2:3
90'
ГОЛ! 2:3
Марк Ут
Желтая карточка
Хаиро Самперио
85'
84'
Желтая карточка
Деннис Гайгер
Желтая карточка
Пабло де Бласис
84'
59'
Желтая карточка
Керем Демирбай
Конец первого тайма (2:2)
45'
ГОЛ! 2:2
Сандро Вагнер
Желтая карточка
Данни Латца
25'
23'
ГОЛ! 2:1
Надим Амири
22'
Желтая карточка
Кевин Фогт
ГОЛ! 2:0
Йосинори Муто
16'
ГОЛ! 1:0
Данни Латца
5'
Начало матча

Прошлые матчи

05.02.2022 05 февр. 2022 сб 17:30
Майнц
2 : 0
Хоффенхайм
05.02.2022 05 февр. 2022 сб 17:30
Майнц
2
Хоффенхайм
0
11.09.2021 11 сент. 2021 сб 16:30
Хоффенхайм
0 : 2
Майнц
11.09.2021 11 сент. 2021 сб 16:30
Хоффенхайм
0
Майнц
2
21.03.2021 21 марта 2021 вс 15:30
Хоффенхайм
1 : 2
Майнц
21.03.2021 21 марта 2021 вс 15:30
Хоффенхайм
1
Майнц
2
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 20:00
Майнц
1 : 1
Хоффенхайм
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 20:00
Майнц
1
Хоффенхайм
1
30.05.2020 30 мая 2020 сб 16:30
Майнц
0 : 1
Хоффенхайм
30.05.2020 30 мая 2020 сб 16:30
Майнц
0
Хоффенхайм
1
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 20:00
Хоффенхайм
1 : 5
Майнц
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 20:00
Хоффенхайм
1
Майнц
5
18.05.2019 18 мая 2019 сб 16:30
Майнц
4 : 2
Хоффенхайм
18.05.2019 18 мая 2019 сб 16:30
Майнц
4
Хоффенхайм
2
23.12.2018 23 дек. 2018 вс 20:00
Хоффенхайм
1 : 1
Майнц
23.12.2018 23 дек. 2018 вс 20:00
Хоффенхайм
1
Майнц
1
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 17:30
Хоффенхайм
4 : 2
Майнц
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 17:30
Хоффенхайм
4
Майнц
2
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 21:30
Майнц
2 : 3
Хоффенхайм
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 21:30
Майнц
2
Хоффенхайм
3
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 17:30
Хоффенхайм
4 : 0
Майнц
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 17:30
Хоффенхайм
4
Майнц
0
11.09.2016 11 сент. 2016 вс 18:30
Майнц
4 : 4
Хоффенхайм
11.09.2016 11 сент. 2016 вс 18:30
Майнц
4
Хоффенхайм
4
20.02.2016 20 февр. 2016 сб 17:30
Хоффенхайм
3 : 2
Майнц
20.02.2016 20 февр. 2016 сб 17:30
Хоффенхайм
3
Майнц
2
18.09.2015 18 сент. 2015 пт 21:30
Майнц
3 : 1
Хоффенхайм
18.09.2015 18 сент. 2015 пт 21:30
Майнц
3
Хоффенхайм
1
28.02.2015 28 февр. 2015 сб 17:30
Хоффенхайм
2 : 0
Майнц
28.02.2015 28 февр. 2015 сб 17:30
Хоффенхайм
2
Майнц
0
26.09.2014 26 сент. 2014 пт 21:30
Майнц
0 : 0
Хоффенхайм
26.09.2014 26 сент. 2014 пт 21:30
Майнц
0
Хоффенхайм
0
15.03.2014 15 марта 2014 сб 17:30
Хоффенхайм
2 : 4
Майнц
15.03.2014 15 марта 2014 сб 17:30
Хоффенхайм
2
Майнц
4
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 16:30
Майнц
2 : 2
Хоффенхайм
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 16:30
Майнц
2
Хоффенхайм
2
16.03.2013 16 марта 2013 сб 17:30
Хоффенхайм
0 : 0
Майнц
16.03.2013 16 марта 2013 сб 17:30
Хоффенхайм
0
Майнц
0
27.10.2012 27 окт. 2012 сб 16:30
Майнц
3 : 0
Хоффенхайм
27.10.2012 27 окт. 2012 сб 16:30
Майнц
3
Хоффенхайм
0

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