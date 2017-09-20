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|Запасные
|
20
Фрай
Фабиан Фрай
-
|
17
Самперио
Хаиро Самперио
-
|
7
Квайсон
Робин Квайсон
-
|
10
Максим
Александру Максим
-
|
38
Хольтманн
Геррит Хольтманн
-
|
32
де Бласис
Пабло де Бласис
-
|Запасные
|
36
Кобель
Грегор Кобель
-
|
3
Кадержабек
Павел Кадержабек
-
|
17
Цубер
Стивен Цубер
-
|
10
Демирбай
Керем Демирбай
-
|
11
Гриллич
Флориан Гриллич
-
|
32
Гайгер
Деннис Гайгер
-
|
27
Крамарич
Андрей Крамарич
-
События
Матч окончен 2:3
90'
ГОЛ! 2:3
Желтая карточка
85'
84'
Желтая карточка
Желтая карточка
84'
59'
Желтая карточка
Конец первого тайма (2:2)
45'
ГОЛ! 2:2
Желтая карточка
25'
23'
ГОЛ! 2:1
22'
Желтая карточка
ГОЛ! 2:0
16'
ГОЛ! 1:0
5'
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