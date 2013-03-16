Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
0:0
Матч завершен
Майнц
Майнц
Бундеслига, 26 тур

Бундеслига,

26 тур

Германия
16 марта 2013, 17:30 МСК
16.03.2013, 17:30 МСК
суббота
Роберт Хартманн
Роберт Хартманн
Главный Судья
Составы
Хоффенхайм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Абрахам
Давид Абрахам
90
0
Вестергор
Янник Вестергор
90
0
Шрёк
Штефан Шрёк
60
0
Вайс
Тобиас Вайс
77
0
Уильямс
Даниэль Уильямс
90
0
Окс
Патрик Окс
90
0
Фирмино
Роберто Фирмино
90
0
Фолланд
Кевин Фолланд
83
0
Хоселу
Хоселу
90
Запасные
0
Граль
Йенс Граль
0
Дельпьер
Маттье Дельпьер
0
Тескер
Штефан Тескер
0
Полански
Юджен Полански
0
Усами
Такаши Усами
0
Де Камарго
Игор Де Камарго
0
Шипплок
Свен Шипплок
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Свенссон
Бо Свенссон
90
0
Белл
Штефан Белл
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Иваншиц
Андреас Иваншиц
63
0
Зимлинг
Ники Зимлинг
78
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
0
Мюллер
Николай Мюллер
90
0
Паркер
Шоун Паркер
90
0
Салаи
Адам Салаи
84
Запасные
0
Мюллер
Хайнц Мюллер
0
Риссе
Марсель Риссе
0
Эде
Чинеду Эде
0
Малли
Юнус Малли
0
Саллер
Бенедикт Саллер
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг