Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Полански 49
Фирмино 52
2:4
Матч завершен
Майнц
Майнц
Чупо-Мотинг 67
Саллер 73
Оказаки 75
Оказаки 90
Бундеслига, 25 тур

Бундеслига,

25 тур

Германия
15 марта 2014, 17:30 МСК
15.03.2014, 17:30 МСК
суббота
Даниэль Зиберт
Даниэль Зиберт
Главный Судья
Составы
Хоффенхайм
мин
0
Кастелс
Коэн Кастелс
90
0
Вестергор
Янник Вестергор
90
0
Бек
Андреас Бек
87
0
Зюле
Никлас Зюле
90
0
Салихович
Сеяд Салихович
90
0
Руди
Себастьян Руди
90
0
Полански
Юджен Полански
49'
49'
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
87
0
Модест
Антони Модест
61
0
Фирмино
Роберто Фирмино
52'
52'
90
0
Фолланд
Кевин Фолланд
90
Запасные
0
Граль
Йенс Граль
0
Штробль
Тобиас Штробль
0
Тольян
Джереми Тольян
0
Эльюнусси
Тарик Эльюнусси
0
Хердлинг
Кай Хердлинг
0
Хамад
Джилоан Хамад
0
Караман
Кенан Караман
Майнц
мин
0
Кариус
Лорис Кариус
90
0
Пак Чжу-Ху
Пак Чжу-Ху
90
0
Диас
Жуниор Диас
59
0
Новески
Николче Новески
90
0
Белл
Штефан Белл
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Мориц
Кристоф Мориц
90
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
71
0
Гайс
Йоханнес Гайс
59
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
67'
67'
90
0
Оказаки
Синджи Оказаки
90'
75'
90', 75'
90
Запасные
0
Крешич
Дарио Крешич
0
Бунгерт
Нико Бунгерт
0
Сото
Элкин Сото
0
Мюллер
Николай Мюллер
0
Малли
Юнус Малли
0
Саллер
Бенедикт Саллер
73'
0
Полтер
Себастьян Полтер