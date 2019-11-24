Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Крамарич 83
1:5
Матч завершен
Майнц
Майнц
Озтюнали 33
Кадержабек 52
Кунде 62
Бутьюс 90
Кунде 90
Бундеслига, 12 тур

Бундеслига,

12 тур

Германия
24 нояб. 2019, 20:00 МСК
24.11.2019, 20:00 МСК
воскресенье
Составы
Хоффенхайм
мин
1
Бауманн
Оливер Бауманн
90
16
Руди
Себастьян Руди
90
22
Фогт
Кевин Фогт
90
3
Кадержабек
Павел Кадержабек
52'
52'
90
37
Локадия
Юрген Локадия
90
25
Акпогума
Кевин Акпогума
90
21
Хюбнер
Беньямин Хюбнер
90
11
Гриллич
Флориан Гриллич
90
9
Бебу
Ильяс Бебу
90
38
Пош
Стефан Пош
90
29
Сков
Роберт Сков
90
Запасные
12
Пентке
Филипп Пентке
4
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
5
Стафилидис
Константинос Стафилидис
2
Бренет
Джошуа Бренет
7
Рупп
Лукас Рупп
18
Самассеку
Диадай Самассеку
14
Баумгартнер
Кристоф Баумгартнер
27
Крамарич
Андрей Крамарич
83'
20
Жуль
Роберт Жуль
Майнц
мин
7
Квайсон
Робин Квайсон
90
5
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
90'
90'
90
8
Озтюнали
Левин Озтюнали
33'
33'
90
27
Центнер
Робин Центнер
90
3
Кариколь
Аарон Кариколь
90
20
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
90
4
Сент-Джуст
Джерри Сент-Джуст
90
21
Онисиво
Карим Онисиво
90
19
Ниахате
Мусса Ниахате
90
34
Баку
Боте Баку
90
14
Кунде
Пьер Кунде
62'
90'
62', 90'
90
Запасные
1
Мюллер
Флориан Мюллер
18
Бросински
Даниель Бросински
42
Хак
Александер Хак
6
Латца
Данни Латца
10
Максим
Александру Максим
35
Баррейро
Леандро Баррейро
28
Салаи
Адам Салаи
29
Буркардт
Жонатан Буркардт
22
Авонийи
Тайво Авонийи