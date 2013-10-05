Матч завершен
Майнц
Майнц
Чупо-Мотинг 82
Новески 90
2:2
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Фолланд 14
Фирмино 22
Бундеслига, 8 тур

Бундеслига,

8 тур

Германия
5 окт. 2013, 16:30 МСК
5.10.2013, 16:30 МСК
суббота
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы
Майнц
мин
0
Мюллер
Хайнц Мюллер
90
0
Пак Чжу-Ху
Пак Чжу-Ху
90
0
Новески
Николче Новески
90'
90'
90
0
Белл
Штефан Белл
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Зимлинг
Ники Зимлинг
66
0
Сото
Элкин Сото
90
0
Мориц
Кристоф Мориц
25
0
Мюллер
Николай Мюллер
90
0
Гайс
Йоханнес Гайс
90
0
Оказаки
Синджи Оказаки
66
Запасные
0
Веткло
Кристиан Веткло
0
Фатхи
Малик Фатхи
0
Диас
Жуниор Диас
0
Малли
Юнус Малли
0
Паркер
Шоун Паркер
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
82'
0
Шахин
Дани Шахин
Хоффенхайм
мин
0
Кастелс
Коэн Кастелс
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Абрахам
Давид Абрахам
90
0
Вестергор
Янник Вестергор
90
0
Тольян
Джереми Тольян
90
0
Руди
Себастьян Руди
90
0
Эльюнусси
Тарик Эльюнусси
86
0
Полански
Юджен Полански
78
0
Модест
Антони Модест
22
0
Фирмино
Роберто Фирмино
22'
22'
90
0
Фолланд
Кевин Фолланд
14'
14'
90
Запасные
0
Граль
Йенс Граль
0
Тескер
Штефан Тескер
0
Штробль
Тобиас Штробль
0
Зюле
Никлас Зюле
0
Салихович
Сеяд Салихович
0
Хердлинг
Кай Хердлинг
0
Шипплок
Свен Шипплок