Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Алексей Миранчук
Златан Ибрагимович
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Англия
Кения
Косово
Канада
США
Белоруссия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Ахмат
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Майнц
Майнц
Чупо-Мотинг 82
Новески 90
2:2
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Фолланд 14
Фирмино 22
Бундеслига, 8 тур
Бундеслига,
8 тур
Германия
5 окт. 2013, 16:30 МСК
5.10.2013, 16:30 МСК
суббота
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы
Майнц
мин
0
Мюллер
Хайнц Мюллер
90
0
Пак Чжу-Ху
Пак Чжу-Ху
90
0
Новески
Николче Новески
90'
90'
90
0
Белл
Штефан Белл
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Зимлинг
Ники Зимлинг
66
0
Сото
Элкин Сото
90
0
Мориц
Кристоф Мориц
25
0
Мюллер
Николай Мюллер
90
0
Гайс
Йоханнес Гайс
90
0
Оказаки
Синджи Оказаки
66
Запасные
0
Веткло
Кристиан Веткло
0
Фатхи
Малик Фатхи
0
Диас
Жуниор Диас
0
Малли
Юнус Малли
0
Паркер
Шоун Паркер
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
82'
0
Шахин
Дани Шахин
Хоффенхайм
мин
0
Кастелс
Коэн Кастелс
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Абрахам
Давид Абрахам
90
0
Вестергор
Янник Вестергор
90
0
Тольян
Джереми Тольян
90
0
Руди
Себастьян Руди
90
0
Эльюнусси
Тарик Эльюнусси
86
0
Полански
Юджен Полански
78
0
Модест
Антони Модест
22
0
Фирмино
Роберто Фирмино
22'
22'
90
0
Фолланд
Кевин Фолланд
14'
14'
90
Запасные
0
Граль
Йенс Граль
0
Тескер
Штефан Тескер
0
Штробль
Тобиас Штробль
0
Зюле
Никлас Зюле
0
Салихович
Сеяд Салихович
0
Хердлинг
Кай Хердлинг
0
Шипплок
Свен Шипплок