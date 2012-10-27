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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Майнц
Майнц
Салаи 21
Салаи 46
Салаи 64
3:0
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Бундеслига, 9 тур
Бундеслига,
9 тур
Германия
27 окт. 2012, 16:30 МСК
27.10.2012, 16:30 МСК
суббота
Гвидо Винкманн
Гвидо Винкманн
Главный Судья
Составы
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Диас
Жуниор Диас
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Свенссон
Бо Свенссон
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Рукавица
Никита Рукавица
62
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
0
Сото
Элкин Сото
90
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
90
0
Мюллер
Николай Мюллер
82
0
Салаи
Адам Салаи
21'
46'
64'
21', 46', 64'
89
Запасные
0
Кариус
Лорис Кариус
0
Забавник
Радослав Забавник
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
0
Риссе
Марсель Риссе
0
Эде
Чинеду Эде
0
Малли
Юнус Малли
0
Паркер
Шоун Паркер
Хоффенхайм
мин
0
Визе
Тим Визе
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Комппер
Марвин Комппер
90
0
Вестергор
Янник Вестергор
90
0
Руди
Себастьян Руди
87
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Уильямс
Даниэль Уильямс
90
0
Усами
Такаши Усами
90
0
Фирмино
Роберто Фирмино
60
0
Фолланд
Кевин Фолланд
90
0
Хоселу
Хоселу
77
Запасные
0
Кастелс
Коэн Кастелс
0
Тескер
Штефан Тескер
0
Шрёк
Штефан Шрёк
0
Грифо
Винченцо Грифо
0
Дердийок
Эрен Дердийок
0
Томалья
Денис Томалья
0
Шипплок
Свен Шипплок