Матч завершен
Майнц
Майнц
Квайсон 40
Сент-Джуст 88
2:1
Матч завершен
Герта
Берлин
Груйич 83
Бундеслига, 4 тур

Бундеслига,

4 тур

Германия
14 сент. 2019, 16:30 МСК
14.09.2019, 16:30 МСК
суббота
Составы
Майнц
мин
27
Центнер
Робин Центнер
90
18
Бросински
Даниель Бросински
90
3
Кариколь
Аарон Кариколь
90
4
Сент-Джуст
Джерри Сент-Джуст
88'
88'
90
19
Ниахате
Мусса Ниахате
90
6
Латца
Данни Латца
90
7
Квайсон
Робин Квайсон
40'
40'
90
5
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
90
14
Кунде
Пьер Кунде
90
28
Салаи
Адам Салаи
90
20
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
90
Запасные
42
Хак
Александер Хак
2
Пьерр-Габриэль
Ронаэль Пьерр-Габриэль
10
Максим
Александру Максим
8
Озтюнали
Левин Озтюнали
34
Баку
Боте Баку
21
Онисиво
Карим Онисиво
29
Буркардт
Жонатан Буркардт
22
Авонийи
Тайво Авонийи
Герта
мин
22
Ярстейн
Руне Ярстейн
90
20
Боята
Дедрик Боята
90
21
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
5
Штарк
Никлас Штарк
90
25
Торунарига
Джордан Торунарига
90
3
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
90
15
Груйич
Марко Груйич
83'
83'
90
10
Дуда
Ондрей Дуда
90
27
Зелке
Дави Зелке
90
28
Лукебакио
Доди Лукебакио
90
30
Вольф
Мариус Вольф
90
Запасные
1
Крафт
Томас Крафт
4
Рекик
Карим Рекик
17
Миттельштедт
Максимилиан Миттельштедт
13
Клюнтер
Лукас Клюнтер
6
Дарида
Владимир Дарида
7
Левен
Эдуард Левен
16
Дилросун
Явайро Дилросун
8
Калу
Саломон Калу
19
Ибишевич
Ведад Ибишевич