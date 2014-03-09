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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Матч завершен
Майнц
Майнц
Чупо-Мотинг 85
1:1
Матч завершен
Герта
Берлин
Рамос 51
Бундеслига, 24 тур
Бундеслига,
24 тур
Германия
9 марта 2014, 19:30 МСК
9.03.2014, 19:30 МСК
воскресенье
Флориан Майер
Флориан Майер
Главный Судья
Составы
Майнц
мин
0
Кариус
Лорис Кариус
90
0
Пак Чжу-Ху
Пак Чжу-Ху
90
0
Белл
Штефан Белл
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Мориц
Кристоф Мориц
90
0
Мюллер
Николай Мюллер
76
0
Паркер
Шоун Паркер
54
0
Гайс
Йоханнес Гайс
90
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
85'
85'
89
0
Оказаки
Синджи Оказаки
90
Запасные
0
Крешич
Дарио Крешич
0
Бунгерт
Нико Бунгерт
0
Диас
Жуниор Диас
0
Сото
Элкин Сото
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
0
Малли
Юнус Малли
0
Саллер
Бенедикт Саллер
Герта
мин
0
Крафт
Томас Крафт
90
0
Ндженг
Марсель Ндженг
46
0
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
90
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
90
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Пекарик
Петер Пекарик
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
0
Холланд
Фабиан Холланд
90
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
66
0
Рамос
Адриан Рамос
51'
51'
90
0
Аллагуи
Сами Аллагуи
82
Запасные
0
Ярстейн
Руне Ярстейн
0
Брукс
Джон Энтони Брукс
0
Нимайер
Петер Нимайер
0
Ронни
Ронни
0
Шульц
Нико Шульц
0
Мухтар
Хани Мухтар
0
Вагнер
Сандро Вагнер