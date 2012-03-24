Матч завершен
Майнц
Майнц
Чупо-Мотинг 58
1:3
Матч завершен
Герта
Берлин
Бен-Хатира 41
Рамос 52
Рамос 69
Бундеслига, 27 тур

Бундеслига,

27 тур

Германия
24 марта 2012, 17:30 МСК
24.03.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Забавник
Радослав Забавник
90
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
90
0
Бунгерт
Нико Бунгерт
90
0
Полански
Юджен Полански
75
0
Сото
Элкин Сото
90
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
90
0
Мюллер
Николай Мюллер
64
0
Зидан
Мохаммед Зидан
80
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
58'
58'
90
0
Салаи
Адам Салаи
90
Запасные
0
Мюллер
Хайнц Мюллер
0
Новески
Николче Новески
0
Фатхи
Малик Фатхи
0
Иваншиц
Андреас Иваншиц
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
0
Штибер
Золтан Штибер
0
Гавранович
Марио Гавранович
Герта
мин
0
Крафт
Томас Крафт
90
0
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
90
0
Баcтианс
Феликс Баcтианс
90
0
Хубник
Роман Хубник
90
0
Янкер
Кристоф Янкер
90
0
Лелль
Кристиан Лелль
90
0
Рукавица
Никита Рукавица
90
0
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
41'
41'
65
0
Нимайер
Петер Нимайер
90
0
Раффаэл
Раффаэл
90
0
Рамос
Адриан Рамос
69'
52'
69', 52'
87
Запасные
0
Аэртс
Майкел Аэртс
0
Моралес
Альфредо Моралес
0
Нойманн
Себастьян Нойманн
0
Эберт
Патрик Эберт
0
Торун
Тунай Торун
0
Пердедай
Фанол Пердедай
0
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга