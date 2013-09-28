Матч завершен
Герта
Берлин
Аллагуи 48
Аллагуи 73
Бен-Хатира 74
3:1
Матч завершен
Майнц
Майнц
Мюллер 8
Бундеслига, 7 тур

Бундеслига,

7 тур

Германия
28 сент. 2013, 16:30 МСК
28.09.2013, 16:30 МСК
суббота
Флориан Майер
Флориан Майер
Главный Судья
Составы
Герта
мин
0
Ронни
Ронни
64
0
Крафт
Томас Крафт
90
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
90
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Пекарик
Петер Пекарик
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
0
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
90
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
90
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
46
0
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
74'
74'
89
0
Рамос
Адриан Рамос
90
Запасные
0
Бурхерт
Саша Бурхерт
0
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
0
Янкер
Кристоф Янкер
0
Нимайер
Петер Нимайер
0
Шульц
Нико Шульц
0
Аллагуи
Сами Аллагуи
48', 73'
0
Вагнер
Сандро Вагнер
Майнц
мин
0
Мюллер
Хайнц Мюллер
90
0
Шахин
Дани Шахин
90
0
Пак Чжу-Ху
Пак Чжу-Ху
90
0
Новески
Николче Новески
46
0
Свенссон
Бо Свенссон
68
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Зимлинг
Ники Зимлинг
90
0
Мюллер
Николай Мюллер
8'
8'
90
0
Гайс
Йоханнес Гайс
90
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
0
Оказаки
Синджи Оказаки
80
Запасные
0
Веткло
Кристиан Веткло
0
Фатхи
Малик Фатхи
0
Диас
Жуниор Диас
0
Белл
Штефан Белл
0
Мориц
Кристоф Мориц
0
Эде
Чинеду Эде
0
Слискович
Петар Слискович