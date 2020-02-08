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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Герта
Берлин
Боята 84
1:3
Матч завершен
Майнц
Майнц
Квайсон 17
Квайсон 82
Квайсон 90
Бундеслига, 21 тур
Бундеслига,
21 тур
Германия
8 февр. 2020, 17:30 МСК
8.02.2020, 17:30 МСК
суббота
Составы
Герта
мин
22
Ярстейн
Руне Ярстейн
90
20
Боята
Дедрик Боята
84'
84'
90
5
Штарк
Никлас Штарк
90
17
Миттельштедт
Максимилиан Миттельштедт
90
25
Торунарига
Джордан Торунарига
90
15
Груйич
Марко Груйич
90
18
Аскасибар
Сантьяго Аскасибар
90
23
Майер
Арне Майер
90
30
Вольф
Мариус Вольф
90
14
Кепке
Паскаль Кепке
90
7
Пентек
Кшиштоф Пентек
90
Запасные
2
Пекарик
Петер Пекарик
21
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
13
Клюнтер
Лукас Клюнтер
3
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
9
Эссвайн
Александр Эссвайн
16
Дилросун
Явайро Дилросун
19
Ибишевич
Ведад Ибишевич
28
Лукебакио
Доди Лукебакио
Майнц
мин
27
Центнер
Робин Центнер
90
18
Бросински
Даниель Бросински
90
13
Брума
Джеффри Брума
90
4
Сент-Джуст
Джерри Сент-Джуст
90
19
Ниахате
Мусса Ниахате
90
6
Латца
Данни Латца
90
7
Квайсон
Робин Квайсон
17'
82'
90'
17', 82'
90'
90
8
Озтюнали
Левин Озтюнали
90
34
Баку
Боте Баку
90
35
Баррейро
Леандро Баррейро
90
28
Салаи
Адам Салаи
90
Запасные
23
Мвене
Филипп Мвене
3
Кариколь
Аарон Кариколь
5
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
14
Кунде
Пьер Кунде
11
Чжи Донь-Вон
Чжи Донь-Вон
21
Онисиво
Карим Онисиво
9
Матета
Жан-Филипп Матета
29
Буркардт
Жонатан Буркардт