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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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ЧГК
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Матч завершен
Майнц
Майнц
Онисиво 50
Салаи 69
2:1
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Хинтереггер 34
Бундеслига, 13 тур
Бундеслига,
13 тур
Германия
2 дек. 2019, 22:30 МСК
2.12.2019, 22:30 МСК
понедельник
Составы
Майнц
мин
6
Латца
Данни Латца
90
7
Квайсон
Робин Квайсон
90
5
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
90
8
Озтюнали
Левин Озтюнали
90
27
Центнер
Робин Центнер
90
3
Кариколь
Аарон Кариколь
90
20
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
90
4
Сент-Джуст
Джерри Сент-Джуст
90
21
Онисиво
Карим Онисиво
50'
50'
90
19
Ниахате
Мусса Ниахате
90
14
Кунде
Пьер Кунде
90
Запасные
1
Мюллер
Флориан Мюллер
18
Бросински
Даниель Бросински
42
Хак
Александер Хак
2
Пьерр-Габриэль
Ронаэль Пьерр-Габриэль
10
Максим
Александру Максим
35
Баррейро
Леандро Баррейро
28
Салаи
Адам Салаи
69'
29
Буркардт
Жонатан Буркардт
22
Авонийи
Тайво Авонийи
Айнтрахт
мин
17
Роде
Себастьян Роде
90
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
34'
34'
90
24
Да Коста
Данни Да Коста
90
28
Кор
Доминик Кор
90
32
Реннов
Фредерик Реннов
90
10
Костич
Филип Костич
90
18
Туре
Алмами Туре
90
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
90
8
Соу
Джибриль Соу
90
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
90
15
Камада
Даичи Камада
90
Запасные
29
Видвальд
Феликс Видвальд
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
25
Дурм
Эрик Дурм
5
Фернандес
Желсон Фернандес
16
Торро
Лукас Торро
11
Гачинович
Мият Гачинович
33
Силва
Андре Силва
7
Йовелич
Деян Йовелич