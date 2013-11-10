Матч завершен
Майнц
Майнц
Чупо-Мотинг 88
1:0
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Бундеслига, 12 тур

Бундеслига,

12 тур

Германия
10 нояб. 2013, 17:30 МСК
10.11.2013, 17:30 МСК
воскресенье
Михаэль Вайнер
Михаэль Вайнер
Главный Судья
Составы
Майнц
мин
0
Кариус
Лорис Кариус
90
0
Пак Чжу-Ху
Пак Чжу-Ху
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Белл
Штефан Белл
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Зимлинг
Ники Зимлинг
61
0
Сото
Элкин Сото
90
0
Малли
Юнус Малли
73
0
Гайс
Йоханнес Гайс
90
0
Оказаки
Синджи Оказаки
81
0
Полтер
Себастьян Полтер
90
Запасные
0
Матениа
Кристиан Матениа
0
Свенссон
Бо Свенссон
0
Диас
Жуниор Диас
0
Мориц
Кристоф Мориц
0
Паркер
Шоун Паркер
0
Саллер
Бенедикт Саллер
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
88'
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Русс
Марко Русс
90
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Андерсон Бамба
Андерсон Бамба
90
0
Очипка
Бастиан Очипка
90
0
Майер
Александер Майер
90
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
90
0
Флум
Йоханнес Флум
90
0
Роде
Себастьян Роде
90
0
Инуи
Такаши Инуи
75
0
Кадлец
Вацлав Кадлец
89
Запасные
0
Видвальд
Феликс Видвальд
0
Джакпа
Констант Джакпа
0
Челоцци
Стефано Челоцци
0
Розенталь
Ян Розенталь
0
Шрёк
Штефан Шрёк
0
Лакич
Срджан Лакич
0
Хоселу
Хоселу