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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Майнц
Майнц
0:0
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Бундеслига, 31 тур
Бундеслига,
31 тур
Германия
28 апр. 2013, 16:30 МСК
28.04.2013, 16:30 МСК
воскресенье
Кнут Кирхер
Кнут Кирхер
Главный Судья
Составы
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Забавник
Радослав Забавник
66
0
Новески
Николче Новески
90
0
Свенссон
Бо Свенссон
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Иваншиц
Андреас Иваншиц
90
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
0
Сото
Элкин Сото
46
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
85
0
Мюллер
Николай Мюллер
90
0
Паркер
Шоун Паркер
90
Запасные
0
Кариус
Лорис Кариус
0
Бунгерт
Нико Бунгерт
0
Белл
Штефан Белл
0
Риссе
Марсель Риссе
0
Зимлинг
Ники Зимлинг
0
Эде
Чинеду Эде
0
Малли
Юнус Малли
Айнтрахт
мин
0
Николов
Ока Николов
90
0
Джакпа
Констант Джакпа
90
0
Русс
Марко Русс
90
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Андерсон Бамба
Андерсон Бамба
90
0
Челоцци
Стефано Челоцци
90
0
Майер
Александер Майер
90
0
Роде
Себастьян Роде
90
0
Инуи
Такаши Инуи
64
0
Штендера
Марк Штендера
80
0
Айхнер
Штефан Айхнер
64
Запасные
0
Озер
Айкут Озер
0
Бучер
Хайко Бучер
0
Очипка
Бастиан Очипка
0
Ланиг
Мартин Ланиг
0
Матмур
Карим Матмур
0
Лакич
Срджан Лакич
0
Ошшен
Оливье Ошшен