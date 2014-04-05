Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Хоселу 52
Майер 85
2:0
Матч завершен
Майнц
Майнц
Бундеслига, 29 тур

Бундеслига,

29 тур

Германия
5 апр. 2014, 16:30 МСК
5.04.2014, 16:30 МСК
суббота
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Джакпа
Констант Джакпа
90
0
Русс
Марко Русс
90
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
90
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
89
0
Ланиг
Мартин Ланиг
90
0
Флум
Йоханнес Флум
62
0
Айхнер
Штефан Айхнер
90
0
Хоселу
Хоселу
52'
52'
90
Запасные
0
Видвальд
Феликс Видвальд
0
Челоцци
Стефано Челоцци
0
Майер
Александер Майер
85'
0
Розенталь
Ян Розенталь
0
Шрёк
Штефан Шрёк
0
Штендера
Марк Штендера
0
Кадлец
Вацлав Кадлец
Майнц
мин
0
Кариус
Лорис Кариус
90
0
Пак Чжу-Ху
Пак Чжу-Ху
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Белл
Штефан Белл
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Зимлинг
Ники Зимлинг
58
0
Мориц
Кристоф Мориц
83
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
90
0
Гайс
Йоханнес Гайс
90
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
0
Оказаки
Синджи Оказаки
72
Запасные
0
Крешич
Дарио Крешич
0
Бунгерт
Нико Бунгерт
0
Диас
Жуниор Диас
0
Сото
Элкин Сото
0
Малли
Юнус Малли
0
Паркер
Шоун Паркер
0
Полтер
Себастьян Полтер