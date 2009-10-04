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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Матч завершен
Локомотив
Москва
Одемвингие 3
Одемвингие 36
2:1
Матч завершен
Рубин
Казань
Салуквадзе 75
РПЛ, 24 тур
РПЛ,
24 тур
Россия
4 окт. 2009, 13:00 МСК
4.10.2009, 13:00 МСК
воскресенье
Станислав Сухина
Станислав Сухина
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
0
Гилерме
Гилерме
90
0
Янбаев
Ренат Янбаев
90
0
Родолфо
Родолфо
90
0
Асатиани
Малхаз Асатиани
90
0
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
0
Глушаков
Денис Глушаков
90
0
Дуймович
Томислав Дуймович
90
0
Торбинский
Дмитрий Торбинский
90
0
Шарлес
Шарлес
62
0
Одемвингие
Питер Одемвингие
3'
36'
3', 36'
87
0
Сычев
Дмитрий Сычев
90
Запасные
0
Чех
Марек Чех
0
Баша
Марко Баша
0
Кочиш
Рэзван Кочиш
0
Камболов
Руслан Камболов
0
Гатагов
Алан Гатагов
0
Минченков
Александр Минченков
0
Фалл
Байе Джиби Фалл
Рубин
мин
0
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
0
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
0
Шаронов
Роман Шаронов
90
0
Навас
Сесар Навас
90
0
Салуквадзе
Лаша Салуквадзе
75'
75'
90
0
Рязанцев
Александр Рязанцев
90
0
Семак
Сергей Семак
90
0
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
0
Домингес
Алехандро Домингес
90
0
Касаев
Алан Касаев
14
0
Бухаров
Александр Бухаров
90
Запасные
0
Ревишвили
Нукри Ревишвили
0
Попов
Алексей Попов
0
Квирквелия
Дато Квирквелия
0
Сибайя
МакБет Сибайя
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
0
Муравски
Рафал Муравски
0
Кабзе
Хасан Кабзе