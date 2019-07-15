Матч завершен
Локомотив
Москва
Миранчук 66
1:1
Матч завершен
Рубин
Казань
Кварацхелия 76
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
15 июля 2019, 20:00 МСК
15.07.2019, 20:00 МСК
понедельник
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
1
Гилерме
Гилерме
90
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
11
Миранчук
Алексей Миранчук
66'
66'
90
11
Миранчук
Антон Миранчук
90
19
Эдер
Эдер
58
6
Баринов
Дмитрий Баринов
90
17
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
81
27
Серкейра
Мурило Серкейра
90
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
30
Медведев
Никита Медведев
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
3
Идову
Брайан Идову
84
Лысов
Михаил Лысов
42
Лапшов
Иван Лапшов
34
Магкеев
Станислав Магкеев
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
89
Дорофеев
Никита Дорофеев
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
69
Куликов
Даниил Куликов
67
Тугарев
Роман Тугарев
Рубин
мин
29
Денисов
Виталий Денисов
90
6
Башкиров
Евгений Башкиров
90
20
Марков
Евгений Марков
90
18
Могилевец
Павел Могилевец
70
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
88
33
Данченко
Олег Данченко
90
80
Сорокин
Егор Сорокин
90
10
Коновалов
Игорь Коновалов
90
5
Уремович
Филип Уремович
90
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили
66
Запасные
1
Волк
Давид Волк
23
Коновалов
Иван Коновалов
69
Степанов
Данил Степанов
41
Микушин
Владислав Микушин
2
Старфельт
Карл Старфельт
77
Акбашев
Роман Акбашев
99
Закиров
Камиль Закиров
21
Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
76'
26
Микелтадзе
Бека Микелтадзе