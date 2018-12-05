Локомотив - Рубин: 05 декабря 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Локомотив
Москва
Чорлука 54
1:0
Первый матч 1:0

Локомотив - Рубин: 05 декабря 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Рубин
Казань
Кубок России, 1/4 финала

Кубок России,

1/4 финала

Россия
5 дек. 2018, 19:30 МСК
5.12.2018, 19:30 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Составы

Локомотив
мин
-
Чорлука
Ведран Чорлука
54'
54'
90
Рубин
мин
-
Навас
Сесар Навас
90

События

Матч окончен 1:0
ГОЛ! 1:0
Ведран Чорлука
54'
45'
Желтая карточка
Сесар Навас

Прошлые матчи

05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
Локомотив
3 : 1
Рубин
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
Локомотив
3
Рубин
1
11.08.2020 11 авг. 2020 вт 20:00
Рубин
0 : 2
Локомотив
11.08.2020 11 авг. 2020 вт 20:00
Рубин
0
Локомотив
2
27.06.2020 27 июня 2020 сб 17:30
Рубин
0 : 2
Локомотив
27.06.2020 27 июня 2020 сб 17:30
Рубин
0
Локомотив
2
15.07.2019 15 июля 2019 пн 20:00
Локомотив
1 : 1
Рубин
15.07.2019 15 июля 2019 пн 20:00
Локомотив
1
Рубин
1
10.05.2019 10 мая 2019 пт 19:00
Локомотив
4 : 0
Рубин
10.05.2019 10 мая 2019 пт 19:00
Локомотив
4
Рубин
0
06.03.2019 06 марта 2019 ср 19:00
Рубин
0 : 1
Локомотив
06.03.2019 06 марта 2019 ср 19:00
Рубин
0
Локомотив
1
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 19:30
Локомотив
1 : 0
Рубин
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 19:30
Локомотив
1
Рубин
0
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 16:30
Рубин
0 : 0
Локомотив
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 16:30
Рубин
0
Локомотив
0
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 16:30
Локомотив
1 : 0
Рубин
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 16:30
Локомотив
1
Рубин
0
09.08.2017 09 авг. 2017 ср 20:00
Рубин
1 : 1
Локомотив
09.08.2017 09 авг. 2017 ср 20:00
Рубин
1
Локомотив
1
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 16:30
Локомотив
0 : 1
Рубин
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 16:30
Локомотив
0
Рубин
1
31.10.2016 31 окт. 2016 пн 19:30
Рубин
2 : 0
Локомотив
31.10.2016 31 окт. 2016 пн 19:30
Рубин
2
Локомотив
0
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 17:00
Локомотив
1 : 0
Рубин
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 17:00
Локомотив
1
Рубин
0
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 19:00
Рубин
3 : 1
Локомотив
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 19:00
Рубин
3
Локомотив
1
16.05.2015 16 мая 2015 сб 19:00
Локомотив
3 : 0
Рубин
16.05.2015 16 мая 2015 сб 19:00
Локомотив
3
Рубин
0
03.03.2015 03 марта 2015 вт 20:00
Локомотив
0(4) : 0(2)
Рубин
03.03.2015 03 марта 2015 вт 20:00
Локомотив
0(4)
Рубин
0(2)
17.08.2014 17 авг. 2014 вс 17:30
Рубин
1 : 1
Локомотив
17.08.2014 17 авг. 2014 вс 17:30
Рубин
1
Локомотив
1
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 17:30
Локомотив
0 : 0
Рубин
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 17:30
Локомотив
0
Рубин
0
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 12:30
Рубин
1 : 2
Локомотив
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 12:30
Рубин
1
Локомотив
2
30.03.2013 30 марта 2013 сб 12:30
Рубин
2 : 0
Локомотив
30.03.2013 30 марта 2013 сб 12:30
Рубин
2
Локомотив
0

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