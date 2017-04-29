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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Локомотив
Москва
0:1
Матч завершен
Рубин
Казань
Ткачук 20
РПЛ, 26 тур
РПЛ,
26 тур
Россия
29 апр. 2017, 16:30 МСК
29.04.2017, 16:30 МСК
суббота
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
17
Михалик
Тарас Михалик
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
27
Денисов
Игорь Денисов
90
36
Баринов
Дмитрий Баринов
90
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
46
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
63
90
Ари
Ари
46
8
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
55
Янбаев
Ренат Янбаев
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
3
Маргасов
Тимофей Маргасов
3
Касаев
Алан Касаев
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
59
Миранчук
Алексей Миранчук
60
Миранчук
Антон Миранчук
7
Майкон
Майкон
57
Галаджан
Артем Галаджан
25
Шкулетич
Петар Шкулетич
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
6
Санчес
Серхио Санчес
90
2
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
90
88
Камболов
Руслан Камболов
90
31
Ткачук
Денис Ткачук
20'
20'
83
21
М'Вила
Янн М'Вила
90
21
Рочина
Рубен Рочина
89
20
Цакташ
Мийо Цакташ
90
99
Канунников
Максим Канунников
90
Запасные
91
Нестеренко
Юрий Нестеренко
45
Акмурзин
Тимур Акмурзин
49
Устинов
Виталий Устинов
23
Бауэр
Мориц Бауэр
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
70
Махатадзе
Георгий Махатадзе