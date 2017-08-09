Матч завершен
Рубин
Казань
Жемалетдинов 62
1:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Кверквелия 90
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
9 авг. 2017, 20:00 МСК
9.08.2017, 20:00 МСК
среда
Алексей Сухой
Алексей Сухой
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
14
Гранат
Владимир Гранат
90
23
Бауэр
Мориц Бауэр
90
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
62'
62'
68
88
Камболов
Руслан Камболов
83
4
М'Вила
Янн М'Вила
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
22
Жонатас
Жонатас
90
33
Азмун
Сердар Азмун
90
Запасные
16
Акмурзин
Тимур Акмурзин
28
Фильцов
Александр Фильцов
2
Кузьмин
Олег Кузьмин
80
Сорокин
Егор Сорокин
8
Сонг
Александр Сонг
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
21
Рочина
Рубен Рочина
70
Махатадзе
Георгий Махатадзе
20
Цакташ
Мийо Цакташ
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90'
90'
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
27
Денисов
Игорь Денисов
90
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
75
36
Баринов
Дмитрий Баринов
68
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
30
Медведев
Никита Медведев
17
Михалик
Тарас Михалик
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
84
Лысов
Михаил Лысов
11
Касаев
Алан Касаев
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
8
Фарфан
Джефферсон Фарфан
13
Корян
Аршак Корян
57
Галаджан
Артем Галаджан