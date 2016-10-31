Матч завершен
Рубин
Казань
Канунников 69
Жонатас 77
2:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
31 окт. 2016, 19:30 МСК
31.10.2016, 19:30 МСК
понедельник
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
6
Санчес
Серхио Санчес
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
23
Бауэр
Мориц Бауэр
87
31
Ткачук
Денис Ткачук
90
4
М'Вила
Янн М'Вила
90
20
Цакташ
Мийо Цакташ
59
21
Рочина
Рубен Рочина
67
99
Канунников
Максим Канунников
69'
69'
90
22
Жонатас
Жонатас
77'
77'
90
Запасные
91
Нестеренко
Юрий Нестеренко
49
Устинов
Виталий Устинов
13
Бергстрем
Эмиль Бергстрем
8
Сонг
Александр Сонг
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
27
Оздоев
Магомед Оздоев
77
Саму
Саму
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
11
Девич
Марко Девич
10
Лестьенн
Максим Лестьенн
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
17
Михалик
Тарас Михалик
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
55
Янбаев
Ренат Янбаев
90
7
Майкон
Майкон
90
27
Денисов
Игорь Денисов
90
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
83
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
90
19
Самедов
Александр Самедов
46
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
Запасные
81
Абаев
Илья Абаев
41
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
49
Шишкин
Роман Шишкин
15
Логашов
Арсений Логашов
42
Лапшов
Иван Лапшов
3
Касаев
Алан Касаев
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
25
Шкулетич
Петар Шкулетич
45
Хенти
Эзекиэль Хенти