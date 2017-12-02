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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Локомотив
Москва
Фарфан 87
1:0
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 19 тур
РПЛ,
19 тур
Россия
2 дек. 2017, 16:30 МСК
2.12.2017, 16:30 МСК
суббота
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
77
Коченков
Антон Коченков
90
29
Денисов
Виталий Денисов
46
17
Михалик
Тарас Михалик
60
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
27
Денисов
Игорь Денисов
90
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
90
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
90
60
Миранчук
Антон Миранчук
46
8
Фарфан
Джефферсон Фарфан
87'
87'
90
Запасные
30
Медведев
Никита Медведев
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
3
Маргасов
Тимофей Маргасов
84
Лысов
Михаил Лысов
3
Касаев
Алан Касаев
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
21
Натхо
Амир Натхо
36
Баринов
Дмитрий Баринов
69
Куликов
Даниил Куликов
24
Эдер
Эдер
67
Тугарев
Роман Тугарев
Рубин
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
88
Камболов
Руслан Камболов
90
44
Навас
Сесар Навас
90
23
Бауэр
Мориц Бауэр
90
4
М'Вила
Янн М'Вила
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
20
Цакташ
Мийо Цакташ
90
9
Канунников
Максим Канунников
90
33
Азмун
Сердар Азмун
83
Запасные
16
Акмурзин
Тимур Акмурзин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
Бурлак
Тарас Бурлак
5
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
80
Сорокин
Егор Сорокин
88
Карадениз
Гекдениз Карадениз
21
Рочина
Рубен Рочина
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
90
Лестьенн
Максим Лестьенн
10
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов