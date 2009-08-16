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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Олимпиада
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Матч завершен
Локомотив
Москва
Билялетдинов 43
Сычев 90
2:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Дзагоев 61
РПЛ, 18 тур
РПЛ,
18 тур
Россия
16 авг. 2009, 15:00 МСК
16.08.2009, 15:00 МСК
воскресенье
Максим Лаюшкин
Максим Лаюшкин
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
0
Гилерме
Гилерме
90
0
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
0
Асатиани
Малхаз Асатиани
90
0
Родолфо
Родолфо
90
0
Янбаев
Ренат Янбаев
90
0
Глушаков
Денис Глушаков
68
0
Дуймович
Томислав Дуймович
90
0
Шарлес
Шарлес
90
0
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
43'
43'
90
0
Одемвингие
Питер Одемвингие
79
0
Сычев
Дмитрий Сычев
90'
90'
90
Запасные
0
Чех
Марек Чех
0
Сенников
Дмитрий Сенников
0
Дюрица
Ян Дюрица
0
Муджири
Давид Муджири
0
Вагнер
Вагнер
0
Гатагов
Алан Гатагов
0
Фалл
Байе Джиби Фалл
ЦСКА
мин
0
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
0
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
0
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
0
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
0
Щенников
Георгий Щенников
59
0
Алдонин
Евгений Алдонин
90
0
Мамаев
Павел Мамаев
90
0
Красич
Милош Красич
90
0
Дзагоев
Алан Дзагоев
61'
61'
90
0
Шемберас
Дейвидас Шемберас
90
0
Вагнер Лав
Вагнер Лав
82
Запасные
0
Помазан
Евгений Помазан
0
Одиа
Чиди Одиа
0
Карвальо
Даниэль Карвальо
0
Рахимич
Элвер Рахимич
0
Гонсалес
Марк Гонсалес
0
Жезус
Рикардо Жезус
0
Нецид
Томаш Нецид