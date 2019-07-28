Матч завершен
ЦСКА
Москва
Чалов 42
1:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
28 июля 2019, 19:00 МСК
28.07.2019, 19:00 МСК
воскресенье
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
98
Обляков
Иван Обляков
90
5
Васин
Виктор Васин
33
14
Магнуссон
Хердур Магнуссон
90
78
Дивеев
Игорь Дивеев
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
77
Ахметов
Ильзат Ахметов
84
8
Влашич
Никола Влашич
90
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
46
9
Чалов
Федор Чалов
42'
42'
90
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
90
Запасные
1
Помазун
Илья Помазун
44
Кырнац
Георгий Кырнац
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
29
Чернов
Никита Чернов
20
Шарлия
Звонимир Шарлия
15
Ефремов
Дмитрий Ефремов
89
Кучаев
Константин Кучаев
71
Тикнизян
Наир Тикнизян
29
Бийол
Яка Бийол
87
Марадишвили
Константин Марадишвили
19
Нисимура
Такума Нисимура
18
Н'Диайе
Лассана Н'Диайе
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
4
Серкейра
Мурило Серкейра
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
56
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
83
6
Баринов
Дмитрий Баринов
90
5
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
24
Эдер
Эдер
90
Запасные
30
Медведев
Никита Медведев
77
Коченков
Антон Коченков
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
3
Идову
Брайан Идову
84
Лысов
Михаил Лысов
34
Магкеев
Станислав Магкеев
94
Коломейцев
Александр Коломейцев
89
Дорофеев
Никита Дорофеев
69
Куликов
Даниил Куликов
9
Смолов
Федор Смолов
67
Тугарев
Роман Тугарев