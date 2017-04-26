Матч завершен
ЦСКА
Москва
Дзагоев 11
Витиньо 39
Головин 45
Натхо 52
4:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
26 апр. 2017, 19:30 МСК
26.04.2017, 19:30 МСК
среда
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
17
Головин
Александр Головин
45'
45'
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
5
Васин
Виктор Васин
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
81
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
11'
11'
17
66
Натхо
Бибрас Натхо
52'
52'
90
11
Ионов
Алексей Ионов
90
20
Витиньо
Витиньо
39'
39'
64
Запасные
45
Помазун
Илья Помазун
84
Овчинников
Павел Овчинников
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
7
Тошич
Зоран Тошич
8
Миланов
Георгий Миланов
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
89
Кучаев
Константин Кучаев
52
Хосонов
Хетаг Хосонов
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
63
Чалов
Федор Чалов
27
Оланаре
Аарон Оланаре
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
55
Янбаев
Ренат Янбаев
90
7
Майкон
Майкон
46
27
Денисов
Игорь Денисов
90
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
46
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
68
90
Ари
Ари
90
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
17
Михалик
Тарас Михалик
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
3
Маргасов
Тимофей Маргасов
3
Касаев
Алан Касаев
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
60
Миранчук
Антон Миранчук
7
Баринов
Дмитрий Баринов
8
Фарфан
Джефферсон Фарфан
25
Шкулетич
Петар Шкулетич