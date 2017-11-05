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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Олимпиада
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Матч завершен
Локомотив
Москва
Миранчук 14
Фернандеш 87
2:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Витиньо 28
Натхо 43
РПЛ, 16 тур
РПЛ,
16 тур
Россия
5 нояб. 2017, 16:30 МСК
5.11.2017, 16:30 МСК
воскресенье
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
77
Коченков
Антон Коченков
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
17
Михалик
Тарас Михалик
70
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
27
Денисов
Игорь Денисов
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
60
Миранчук
Антон Миранчук
14'
14'
90
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
87'
87'
90
8
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
Запасные
30
Медведев
Никита Медведев
29
Денисов
Виталий Денисов
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
84
Лысов
Михаил Лысов
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
36
Баринов
Дмитрий Баринов
13
Корян
Аршак Корян
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
5
Васин
Виктор Васин
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
43'
43'
90
52
Хосонов
Хетаг Хосонов
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
80
11
Витиньо
Витиньо
28'
28'
83
Запасные
45
Помазун
Илья Помазун
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
8
Миланов
Георгий Миланов
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
31
Макаров
Александр Макаров
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
63
Чалов
Федор Чалов
27
Оланаре
Аарон Оланаре