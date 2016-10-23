Матч завершен
Локомотив
Москва
Майкон 65
1:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
23 окт. 2016, 16:30 МСК
23.10.2016, 16:30 МСК
воскресенье
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
55
Янбаев
Ренат Янбаев
90
3
Касаев
Алан Касаев
64
27
Денисов
Игорь Денисов
90
17
Михалик
Тарас Михалик
76
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
83
19
Самедов
Александр Самедов
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
Запасные
41
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
81
Абаев
Илья Абаев
49
Шишкин
Роман Шишкин
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
15
Логашов
Арсений Логашов
42
Лапшов
Иван Лапшов
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
7
Майкон
Майкон
65'
25
Шкулетич
Петар Шкулетич
45
Хенти
Эзекиэль Хенти
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
17
Головин
Александр Головин
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
69
8
Миланов
Георгий Миланов
90
7
Тошич
Зоран Тошич
90
9
Траоре
Ласина Траоре
90
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
11
Ионов
Алексей Ионов
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
23
Страндберг
Карлос Страндберг
63
Чалов
Федор Чалов