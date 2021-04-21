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Кубок России
Локомотив VS ЦСКА
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Локомотив - ЦСКА: 21 апреля 2021 смотреть онлайн
Локомотив
Москва
-:-
Локомотив - ЦСКА: 21 апреля 2021 смотреть онлайн
ЦСКА
Москва
Кубок России, 1/2 финала
Кубок России,
1/2 финала
Россия
21 апр. 2021, -:- МСК
21.04.2021, -:- МСК
среда
Cтадион РЖД-Арена
РЖД-Арена
Москва
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Прошлые матчи
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Прогнозы
Предварительный состав
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
31
Рыбус
Мацей Рыбус
14
Чорлука
Ведран Чорлука
3
Пабло
Пабло
69
Куликов
Даниил Куликов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
76
Мухин
Максим Мухин
17
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
9
Смолов
Федор Смолов
88
Лисакович
Виталий Лисакович
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
60
Савин
Андрей Савин
-
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
4
Лысцов
Виталий Лысцов
-
37
Магкеев
Станислав Магкеев
-
27
Серкейра
Мурило Серкейра
-
45
Сильянов
Александр Сильянов
-
11
Миранчук
Антон Миранчук
-
6
Баринов
Дмитрий Баринов
-
38
Титков
Николай Титков
-
19
Эдер
Эдер
-
25
Камано
Франсуа Камано
-
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
42
Щенников
Георгий Щенников
78
Дивеев
Игорь Дивеев
62
Карпов
Вадим Карпов
2
Фернандес
Марио Фернандес
11
Эджуке
Чидера Эджуке
98
Обляков
Иван Обляков
22
Марадишвили
Константин Марадишвили
8
Влашич
Никола Влашич
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
9
Чалов
Федор Чалов
Запасные
1
Помазун
Илья Помазун
-
5
Васин
Виктор Васин
-
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
-
7
Ахметов
Ильзат Ахметов
-
71
Тикнизян
Наир Тикнизян
-
32
Рондон
Хосе Саломон Рондон
-
99
Шкурин
Илья Шкурин
-
Прошлые матчи
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
19:00
Локомотив
2 : 0
ЦСКА
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
19:00
Локомотив
2
ЦСКА
0
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:00
ЦСКА
0 : 1
Локомотив
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:00
ЦСКА
0
Локомотив
1
16.07.2020
16 июля 2020
чт
20:30
Локомотив
2 : 1
ЦСКА
16.07.2020
16 июля 2020
чт
20:30
Локомотив
2
ЦСКА
1
28.07.2019
28 июля 2019
вс
19:00
ЦСКА
1 : 0
Локомотив
28.07.2019
28 июля 2019
вс
19:00
ЦСКА
1
Локомотив
0
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
19:00
Локомотив
1 : 1
ЦСКА
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
19:00
Локомотив
1
ЦСКА
1
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
19:00
ЦСКА
0 : 1
Локомотив
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
19:00
ЦСКА
0
Локомотив
1
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
16:30
Локомотив
2 : 2
ЦСКА
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
16:30
Локомотив
2
ЦСКА
2
21.07.2017
21 июля 2017
пт
19:30
ЦСКА
1 : 3
Локомотив
21.07.2017
21 июля 2017
пт
19:30
ЦСКА
1
Локомотив
3
26.04.2017
26 апр. 2017
ср
19:30
ЦСКА
4 : 0
Локомотив
26.04.2017
26 апр. 2017
ср
19:30
ЦСКА
4
Локомотив
0
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
16:30
Локомотив
1 : 0
ЦСКА
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
16:30
Локомотив
1
ЦСКА
0
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
17:00
Локомотив
1 : 1
ЦСКА
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
17:00
Локомотив
1
ЦСКА
1
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
14:00
ЦСКА
1 : 1
Локомотив
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
14:00
ЦСКА
1
Локомотив
1
10.05.2015
10 мая 2015
вс
13:30
Локомотив
1 : 3
ЦСКА
10.05.2015
10 мая 2015
вс
13:30
Локомотив
1
ЦСКА
3
21.09.2014
21 сент. 2014
вс
12:30
ЦСКА
1 : 0
Локомотив
21.09.2014
21 сент. 2014
вс
12:30
ЦСКА
1
Локомотив
0
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
ЦСКА
1 : 0
Локомотив
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
ЦСКА
1
Локомотив
0
28.07.2013
28 июля 2013
вс
12:30
Локомотив
1 : 2
ЦСКА
28.07.2013
28 июля 2013
вс
12:30
Локомотив
1
ЦСКА
2
12.05.2013
12 мая 2013
вс
12:30
Локомотив
1 : 4
ЦСКА
12.05.2013
12 мая 2013
вс
12:30
Локомотив
1
ЦСКА
4
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
12:30
ЦСКА
2 : 1
Локомотив
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
12:30
ЦСКА
2
Локомотив
1
02.05.2012
02 мая 2012
ср
19:45
Локомотив
0 : 3
ЦСКА
02.05.2012
02 мая 2012
ср
19:45
Локомотив
0
ЦСКА
3
24.03.2012
24 марта 2012
сб
15:15
ЦСКА
0 : 2
Локомотив
24.03.2012
24 марта 2012
сб
15:15
ЦСКА
0
Локомотив
2
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Новости
Игроки «Арсенала» угрожали тренерам ЦСКА, у РФС есть доказательства. Среди угрожавших – сын президента
#Гия Григалава
вчера, 18:50
Пас Дзагоева на Фернандеса три года назад на ЧМ расстроил Олича. Сейчас повторили – и все трое в полуфинале Кубка
#Алан Дзагоев
08 апреля, 22:30
Вратарь «Сочи» ушел к воротам «Локомотива». И пропустил в пустые – соперник добежал прямо до линии
#Денис Адамов
07 апреля, 21:25
Дебютный матч Олича в ЦСКА: интервью на русском, хорватский баннер, четыре пенальти за 65 минут
#Ивица Олич
04 апреля, 18:20
Вратарь «Тамбова» потащил удар Рондона с двух метров. Реакция – ☄️
#Виталий Сычев
04 апреля, 17:47
Как прекрасно раскрылся Жемалетдинов этой весной: много ассистирует, забивает красоту и дебютировал в сборной
#Рифат Жемалетдинов
03 апреля, 16:45
За Россию дебютировал 19-летний Мухин. Он никогда не играл за молодежку, а еще судился, отказываясь идти в «Зенит»
#Максим Мухин
27 марта, 19:07
Так почему ЦСКА уволил Гончаренко?
#Виктор Гончаренко
22 марта, 23:10
#
Новости матча
Полуфиналы Кубка России: «Локомотив» примет ЦСКА, «Ахмат» сыграет дома с «Крыльями Советов»
вчера, 18:28
ЦСКА в большинстве победил «Арсенал» в Кубке России, решающий гол в конце забил Фернандес
08 апреля, 21:23
«Локомотив» и «Ахмат» вышли в полуфинал Кубка России. «Сочи» и «Уфа» – вылетели
07 апреля, 20:56
Виктор Гончаренко – новый тренер «Краснодара»
06 апреля, 12:46
Защитник ЦСКА Магнуссон получил разрыв ахилла. Ему предстоит операция
05 апреля, 15:26
ЦСКА победил «Тамбов» в дебютном матче Олича. Судья назначил четыре пенальти
04 апреля, 18:21
«Локомотив» обыграл «Ротор» и продлил победную серию в РПЛ до пяти встреч подряд
03 апреля, 15:56
19-летний Мухин дебютировал за сборную России против Словении
27 марта, 18:53