Матч завершен
ЦСКА
Москва
Витиньо 42
1:3
Матч завершен
Локомотив
Москва
Фарфан 24
Ари 66
Тарасов 74
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
21 июля 2017, 19:30 МСК
21.07.2017, 19:30 МСК
пятница
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
81
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
5
Васин
Виктор Васин
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
53
17
Головин
Александр Головин
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
68
11
Витиньо
Витиньо
42'
42'
90
Запасные
84
Овчинников
Павел Овчинников
45
Помазун
Илья Помазун
91
Чернов
Никита Чернов
8
Миланов
Георгий Миланов
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
52
Хосонов
Хетаг Хосонов
31
Макаров
Александр Макаров
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
63
Чалов
Федор Чалов
27
Оланаре
Аарон Оланаре
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
36
Баринов
Дмитрий Баринов
90
84
Лысов
Михаил Лысов
90
27
Денисов
Игорь Денисов
90
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
74'
74'
90
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
8
Фарфан
Джефферсон Фарфан
24'
24'
90
90
Ари
Ари
66'
66'
86
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
30
Медведев
Никита Медведев
17
Михалик
Тарас Михалик
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
3
Маргасов
Тимофей Маргасов
42
Лапшов
Иван Лапшов
3
Касаев
Алан Касаев
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
60
Миранчук
Антон Миранчук
13
Корян
Аршак Корян
57
Галаджан
Артем Галаджан