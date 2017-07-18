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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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ЧГК
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Матч завершен
Локомотив
Москва
Кверквелия 57
1:0
Матч завершен
Арсенал
Тула
РПЛ, 1 тур
РПЛ,
1 тур
Россия
18 июля 2017, 19:30 МСК
18.07.2017, 19:30 МСК
вторник
Алексей Сухой
Алексей Сухой
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
57'
57'
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
46
60
Миранчук
Антон Миранчук
58
27
Денисов
Игорь Денисов
90
36
Баринов
Дмитрий Баринов
90
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
81
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
90
Ари
Ари
90
8
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
30
Медведев
Никита Медведев
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
3
Маргасов
Тимофей Маргасов
84
Лысов
Михаил Лысов
42
Лапшов
Иван Лапшов
3
Касаев
Алан Касаев
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
13
Корян
Аршак Корян
57
Галаджан
Артем Галаджан
Арсенал
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
90
98
Александров
Михаил Александров
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
55
Бурчану
Александру Бурчану
90
39
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
77
Берхамов
Кантемир Берхамов
72
8
Чаушич
Горан Чаушич
90
63
Шевченко
Игорь Шевченко
90
19
Расич
Федерико Расич
76
Запасные
36
Левашов
Михаил Левашов
71
Денисов
Александр Денисов
61
Григалава
Гиа Григалава
14
Хагуш
Анри Хагуш
11
Ткачев
Сергей Ткачев
44
Аджоев
Гурам Аджоев
49
Мингазов
Артем Мингазов
33
Сикоев
Асланбек Сикоев