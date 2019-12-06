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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Арсенал
Тула
Горбатенко 48
Луценко 63
Луценко 78
Чаушич 83
4:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 19 тур
РПЛ,
19 тур
Россия
6 дек. 2019, 19:30 МСК
6.12.2019, 19:30 МСК
пятница
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
48
Луценко
Евгений Луценко
63'
78'
63', 78'
86
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
48'
48'
87
8
Григалава
Гиа Григалава
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
36
Левашов
Михаил Левашов
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
70
Костадинов
Георгий Костадинов
90
4
Бауэр
Роберт Бауэр
90
20
Чаушич
Горан Чаушич
83'
83'
90
22
Лесовой
Даниил Лесовой
80
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
71
Денисов
Александр Денисов
14
Хагуш
Анри Хагуш
7
Берхамов
Кантемир Берхамов
5
Довбня
Александр Довбня
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
17
Аджоев
Гурам Аджоев
27
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
30
Тудоре
Александру Тудоре
10
Кангва
Эванс Кангва
29
Банда
Ламек Банда
Локомотив
мин
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
77
Коченков
Антон Коченков
90
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
19
Эдер
Эдер
90
6
Баринов
Дмитрий Баринов
90
67
Тугарев
Роман Тугарев
90
27
Серкейра
Мурило Серкейра
70
Запасные
30
Медведев
Никита Медведев
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
3
Идову
Брайан Идову
37
Магкеев
Станислав Магкеев
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
89
Дорофеев
Никита Дорофеев
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
69
Куликов
Даниил Куликов
76
Мухин
Максим Мухин
9
Смолов
Федор Смолов