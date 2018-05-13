Матч завершен
Арсенал
Тула
Дзюба 29
Берхамов 90
2:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
13 мая 2018, 14:00 МСК
13.05.2018, 14:00 МСК
воскресенье
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
36
Левашов
Михаил Левашов
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
87
6
Беляев
Максим Беляев
90
14
Хагуш
Анри Хагуш
90
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
7
Берхамов
Кантемир Берхамов
90'
90'
90
20
Чаушич
Горан Чаушич
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
90
24
Дзюба
Артем Дзюба
29'
29'
90
10
Кангва
Эванс Кангва
90
Запасные
1
Обухов
Игорь Обухов
16
Березин
Алексей Березин
71
Денисов
Александр Денисов
8
Григалава
Гиа Григалава
52
Новосельцев
Иван Новосельцев
77
Александров
Михаил Александров
22
Буранов
Данила Буранов
80
Ивакин
Ярослав Ивакин
88
Шевченко
Игорь Шевченко
18
Джорджевич
Лука Джорджевич
Локомотив
мин
77
Коченков
Антон Коченков
90
29
Денисов
Виталий Денисов
65
17
Михалик
Тарас Михалик
90
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
64
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
36
Баринов
Дмитрий Баринов
90
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
46
9
Ари
Ари
90
24
Эдер
Эдер
90
Запасные
30
Медведев
Никита Медведев
1
Гилерме
Гилерме
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
84
Лысов
Михаил Лысов
11
Касаев
Алан Касаев
31
Рыбус
Мацей Рыбус
60
Миранчук
Антон Миранчук
13
Корян
Аршак Корян