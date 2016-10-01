Матч завершен
Локомотив
Москва
Самедов 90
1:1
Матч завершен
Арсенал
Тула
Браун Форбс 44
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
1 окт. 2016, 17:00 МСК
1.10.2016, 17:00 МСК
суббота
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
81
Абаев
Илья Абаев
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
17
Михалик
Тарас Михалик
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
45
Хенти
Эзекиэль Хенти
46
36
Баринов
Дмитрий Баринов
90
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
19
Самедов
Александр Самедов
90'
90'
90
9
Портнягин
Игорь Портнягин
37
Запасные
41
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
1
Гилерме
Гилерме
49
Шишкин
Роман Шишкин
55
Янбаев
Ренат Янбаев
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
15
Логашов
Арсений Логашов
3
Касаев
Алан Касаев
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
7
Майкон
Майкон
25
Шкулетич
Петар Шкулетич
Арсенал
мин
36
Левашов
Михаил Левашов
90
21
Вергара
Жерсон Вергара
90
71
Тесак
Лукаш Тесак
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
29
Горбатюк
Александр Горбатюк
90
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
88
7
Берхамов
Кантемир Берхамов
90
16
Фримпонг
Эммануэль Фримпонг
46
20
Стеклов
Вадим Стеклов
90
84
Власов
Олег Власов
90
10
Браун Форбс
Фелисио Браун Форбс
44'
44'
90
Запасные
77
Фильцов
Александр Фильцов
71
Денисов
Александр Денисов
2
Ершов
Иван Ершов
5
Хагуш
Анри Хагуш
78
Максимов
Илья Максимов
8
Шешуков
Александр Шешуков
39
Горбатенко
Игорь Горбатенко
28
Рыжков
Владислав Рыжков
23
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
11
Аппаев
Хызыр Аппаев
91
Изотов
Роман Изотов