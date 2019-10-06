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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Локомотив
Москва
Эдер 9
Миранчук 45
2:1
Матч завершен
Арсенал
Тула
Кангва 11
РПЛ, 12 тур
РПЛ,
12 тур
Россия
6 окт. 2019, 14:00 МСК
6.10.2019, 14:00 МСК
воскресенье
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
46
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
23
Мариу
Жоау Мариу
90
4
Серкейра
Мурило Серкейра
90
6
Баринов
Дмитрий Баринов
90
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
85
9
Смолов
Федор Смолов
20
24
Эдер
Эдер
9'
9'
90
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
3
Идову
Брайан Идову
34
Магкеев
Станислав Магкеев
59
Миранчук
Алексей Миранчук
45'
89
Дорофеев
Никита Дорофеев
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
69
Куликов
Даниил Куликов
22
Джорджевич
Лука Джорджевич
67
Тугарев
Роман Тугарев
Арсенал
мин
36
Левашов
Михаил Левашов
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
8
Григалава
Гиа Григалава
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
4
Бауэр
Роберт Бауэр
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
90
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
70
Костадинов
Георгий Костадинов
90
27
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
85
48
Луценко
Евгений Луценко
46
10
Кангва
Эванс Кангва
11'
11'
90
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
71
Денисов
Александр Денисов
14
Хагуш
Анри Хагуш
7
Берхамов
Кантемир Берхамов
29
Володько
Максим Володько
5
Довбня
Александр Довбня
17
Аджоев
Гурам Аджоев
82
Хлусевич
Даниил Хлусевич
9
Тудоре
Александру Тудоре
22
Лесовой
Даниил Лесовой
26
Банда
Ламек Банда