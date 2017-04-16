Матч завершен
Арсенал
Тула
0:3
Матч завершен
Локомотив
Москва
Фернандеш 53
Майкон 74
Ари 76
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
16 апр. 2017, 17:30 МСК
16.04.2017, 17:30 МСК
воскресенье
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
90
98
Александров
Михаил Александров
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
90
21
Вергара
Жерсон Вергара
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
20
Стеклов
Вадим Стеклов
82
55
Бурчану
Александру Бурчану
90
26
Думбия
Мусса Думбия
90
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
90
19
Расич
Федерико Расич
90
Запасные
31
Березин
Алексей Березин
36
Левашов
Михаил Левашов
71
Денисов
Александр Денисов
2
Ершов
Иван Ершов
61
Григалава
Гиа Григалава
14
Хагуш
Анри Хагуш
51
Иванов
Иван Иванов
78
Максимов
Илья Максимов
28
Рыжков
Владислав Рыжков
79
Буранов
Данила Буранов
44
Аджоев
Гурам Аджоев
63
Шевченко
Игорь Шевченко
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
55
Янбаев
Ренат Янбаев
82
29
Денисов
Виталий Денисов
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
27
Денисов
Игорь Денисов
90
36
Баринов
Дмитрий Баринов
46
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
53'
53'
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
90
Ари
Ари
76'
76'
90
8
Фарфан
Джефферсон Фарфан
61
Запасные
0
Абаев
Илья Абаев
77
Коченков
Антон Коченков
17
Михалик
Тарас Михалик
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
3
Маргасов
Тимофей Маргасов
3
Касаев
Алан Касаев
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
60
Миранчук
Антон Миранчук
7
Майкон
Майкон
74'
57
Галаджан
Артем Галаджан
25
Шкулетич
Петар Шкулетич