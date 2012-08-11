Матч завершен
Локомотив
Москва
2:2
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
11 авг. 2012, 16:00 МСК
11.08.2012, 16:00 МСК
суббота
Александр Егоров
Александр Егоров
Главный Судья
Составы