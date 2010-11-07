Матч завершен
Алания
Владикавказ
0:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
7 нояб. 2010, 16:30 МСК
7.11.2010, 16:30 МСК
воскресенье
Эдуард Малый
Эдуард Малый
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
0
Гилерме
Гилерме
90
0
Янбаев
Ренат Янбаев
90
0
Родолфо
Родолфо
90
0
Дюрица
Ян Дюрица
90
0
Шишкин
Роман Шишкин
90
0
Вагнер
Вагнер
46
0
Лоськов
Дмитрий Лоськов
90
0
Тарасов
Дмитрий Тарасов
32
0
Глушаков
Денис Глушаков
90
0
Алиев
Александр Алиев
90
0
Сычев
Дмитрий Сычев
90
Запасные
0
Чех
Марек Чех
0
Асатиани
Малхаз Асатиани
0
Смольников
Игорь Смольников
0
Бурлак
Тарас Бурлак
0
Драман
Хамину Драман
0
Гатагов
Алан Гатагов
0
Оздоев
Магомед Оздоев