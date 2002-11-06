Матч завершен
Алания
Владикавказ
1:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
6 нояб. 2002, -:- МСК
6.11.2002, -:- МСК
среда
Составы