Матч завершен
Алания
Владикавказ
0:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Григорьев 12
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
1 дек. 2012, 15:00 МСК
1.12.2012, 15:00 МСК
суббота
Владимир Казьменко
Владимир Казьменко
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
0
Гилерме
Гилерме
90
0
Шишкин
Роман Шишкин
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Бурлак
Тарас Бурлак
90
0
Ещенко
Андрей Ещенко
90
0
Обинна
Виктор Обинна
88
0
Глушаков
Денис Глушаков
90
0
Тигорев
Ян Тигорев
90
0
Григорьев
Максим Григорьев
12'
12'
73
0
Павлюченко
Роман Павлюченко
58
0
Н'Дойе
Даме Н'Дойе
90
Запасные
0
Крешич
Дарио Крешич
0
Циглер
Рето Циглер
0
Беляев
Максим Беляев
0
Лоськов
Дмитрий Лоськов
0
Самедов
Александр Самедов
0
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
0
Сычев
Дмитрий Сычев