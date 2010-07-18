Матч завершен
Локомотив
Москва
3:0
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
18 июля 2010, 19:30 МСК
18.07.2010, 19:30 МСК
воскресенье
Николай Иванов
Николай Иванов
Главный Судья
Составы