Матч завершен
Локомотив
Москва
0:0
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
18 апр. 2018, 19:30 МСК
18.04.2018, 19:30 МСК
среда
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
84
Лысов
Михаил Лысов
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
60
Миранчук
Антон Миранчук
90
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
68
60
Миранчук
Алексей Миранчук
90
9
Ари
Ари
46
8
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
30
Медведев
Никита Медведев
17
Михалик
Тарас Михалик
29
Денисов
Виталий Денисов
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
36
Баринов
Дмитрий Баринов
13
Корян
Аршак Корян
24
Эдер
Эдер
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
2
Родолфо
Родолфо
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
77
Бериша
Бернард Бериша
90
19
Иванов
Олег Иванов
90
21
Роши
Одисе Роши
72
23
Швец
Антон Швец
90
95
Митришев
Магомед Митришев
85
Запасные
31
Шепляков
Александр Шепляков
3
Плиев
Заурбек Плиев
22
Кацаев
Адлан Кацаев
24
Гиголаев
Роланд Гиголаев
70
Бацуев
Аюб Бацуев
14
Раванелли
Раванелли
11
Исмаэл
Исмаэл
93
Ахъядов
Апти Ахъядов
18
Балай
Беким Балай
17
Мбенг
Аблае Мбенг
91
Умаев
Идрис Умаев
8
Лео
Лео