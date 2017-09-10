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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Волейбол
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Матч завершен
Ахмат
Грозный
Раванелли 84
1:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Родолфо 55
РПЛ, 9 тур
РПЛ,
9 тур
Россия
10 сент. 2017, 19:00 МСК
10.09.2017, 19:00 МСК
воскресенье
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
11
Исмаэл
Исмаэл
90
16
Городов
Евгений Городов
90
2
Родолфо
Родолфо
55'
55'
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
77
Бериша
Бернард Бериша
90
19
Иванов
Олег Иванов
90
23
Швец
Антон Швец
90
95
Митришев
Магомед Митришев
90
17
Мбенг
Аблае Мбенг
90
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
3
Плиев
Заурбек Плиев
94
Сампайо
Филипе Сампайо
7
Кадыров
Халид Кадыров
21
Роши
Одисе Роши
70
Бацуев
Аюб Бацуев
14
Раванелли
Раванелли
84'
9
Садаев
Заур Садаев
93
Ахъядов
Апти Ахъядов
8
Лео
Лео
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
17
Михалик
Тарас Михалик
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
60
Миранчук
Антон Миранчук
90
27
Денисов
Игорь Денисов
90
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
8
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
24
Эдер
Эдер
90
Запасные
30
Медведев
Никита Медведев
77
Коченков
Антон Коченков
29
Денисов
Виталий Денисов
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
84
Лысов
Михаил Лысов
11
Касаев
Алан Касаев
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
31
Рыбус
Мацей Рыбус
36
Баринов
Дмитрий Баринов
13
Корян
Аршак Корян