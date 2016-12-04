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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Локомотив
Москва
Миранчук 23
Фернандеш 75
2:0
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 17 тур
РПЛ,
17 тур
Россия
4 дек. 2016, 16:00 МСК
4.12.2016, 16:00 МСК
воскресенье
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
55
Янбаев
Ренат Янбаев
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
38
27
Денисов
Игорь Денисов
90
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
75'
75'
79
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
23'
23'
90
7
Майкон
Майкон
90
Запасные
81
Абаев
Илья Абаев
41
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
49
Шишкин
Роман Шишкин
15
Логашов
Арсений Логашов
42
Лапшов
Иван Лапшов
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
57
Галаджан
Артем Галаджан
32
Шкулетич
Петар Шкулетич
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
66
6
Адилсон
Адилсон
90
21
Роши
Одисе Роши
62
14
Кузяев
Далер Кузяев
90
23
Пирис
Факундо Пирис
76
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
18
Балай
Беким Балай
90
Запасные
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
33
Гудиев
Виталий Гудиев
2
Родолфо
Родолфо
5
Плиев
Заурбек Плиев
3
Брызгалов
Сергей Брызгалов
19
Иванов
Олег Иванов
10
Грозав
Георге Теодор Грозав
95
Митришев
Магомед Митришев
17
Мбенг
Аблае Мбенг