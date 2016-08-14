Матч завершен
Ахмат
Грозный
Иванов 5
1:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Шкулетич 35
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
14 авг. 2016, 20:30 МСК
14.08.2016, 20:30 МСК
воскресенье
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
5
Плиев
Заурбек Плиев
59
2
Родолфо
Родолфо
84
15
Семенов
Андрей Семенов
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
19
Иванов
Олег Иванов
5'
5'
90
10
Грозав
Георге Теодор Грозав
90
21
Роши
Одисе Роши
61
14
Кузяев
Далер Кузяев
90
23
Пирис
Факундо Пирис
90
17
Мбенг
Аблае Мбенг
90
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
29
Уилкшир
Люк Уилкшир
4
Анхель
Вилькер Анхель
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
20
Торже
Габриэль Торже
7
Кадыров
Халид Кадыров
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
8
Кен
Педро Кен
9
Садаев
Заур Садаев
95
Митришев
Магомед Митришев
18
Балай
Беким Балай
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
17
Михалик
Тарас Михалик
68
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
49
Шишкин
Роман Шишкин
90
11
Касаев
Алан Касаев
88
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
19
Самедов
Александр Самедов
90
32
Шкулетич
Петар Шкулетич
35'
35'
81
Запасные
41
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
81
Абаев
Илья Абаев
55
Янбаев
Ренат Янбаев
14
Чорлука
Ведран Чорлука
15
Логашов
Арсений Логашов
42
Лапшов
Иван Лапшов
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
36
Баринов
Дмитрий Баринов
7
Майкон
Майкон
57
Галаджан
Артем Галаджан
45
Хенти
Эзекиэль Хенти